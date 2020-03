Marbacher Räte haben über das neue Rathaus diskutiert Ausschuss favorisiert gedeckte Farben

Ein Stück weiter in der Planung ist die Stadt aber am Donnerstagnachmittag dennoch gekommen. Denn die Ausschussmitglieder konnten mehrere Varianten für eine neue Außenfassade unter die Lupe nehmen, die jeweils kleine, aber feine Unterschiede aufwiesen. Insgesamt standen für die Klinkerfassade des Neubaus, der sich am Brackenheimer Rathaus orientiert, drei Varianten zur Auswahl: eine geschlämmte, bei der der Mörtel über die Steinkante gezogen wird; eine mit leicht zurückgelegter Fuge, bei der diese mit der Fugenkelle geglättet wird; und eine dritte, bei der die Fugen bündig sind und mit Holz abgezogen werden. „Der Ton geht bei allen Varianten ins Graue. Es sieht ein wenig frech aus, und er ist wartungsfrei“, erklärte Architekt Peter Ludwig aus Murr, der den Rathaus-Neubau federführend leitet. Diese Art von Klinker finde sich in der Schillerstadt mehrfach wieder, er habe zum Beispiel Ähnlichkeit mit dem am Tobias-Mayer-Museum. Die Räte entschieden sich letzten Endes für die geschlämmte Variante mit dem über die Steinkante gezogenen Mörtel – unter anderem wohl auch, weil die beiden anderen Varianten jeweils rund 30 000 Euro teurer waren.