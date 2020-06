Marbacher Krankenhaus Station schließt coronabedingt

Eine Corona-Infektion mit weitreichenden Folgen gibt es am Marbacher Krankenhaus. Dort ist am Mittwoch bei einem älteren Patienten mit stationärem Aufenthalt Covid-19 nachgewiesen worden – „trotz aller Sicherheitsmaßnahmen“, wie die RKH-Kliniken am Donnerstag mitteilen. Der Fall hat zur Folge, dass 13 Mitarbeiter der internistisch-chirurgischen Station mit sofortiger Wirkung in häusliche Quarantäne geschickt wurden. Sie sind direkte Kontaktpersonen des Patienten. Durch die verbliebenen Mitarbeiter kann der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden. Heißt: Die betroffene Station am ist kurzfristig geschlossen worden.