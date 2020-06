Marbacher Kantor verabschiedet sich Eine musikalische Ära geht zu Ende

Marbach - Zum allerletzten Mal wird Hermann Toursel am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr in die Tasten der legendären Voit-Orgel in der Alexanderkirche greifen. Mit einem schlichten Gottesdienst verabschieden sich der 65-Jährige und seine Ehefrau von der evangelischen Kirchengemeinde in Marbach, in der Toursel fast drei Jahrzehnte lang als Organist und Kantor tätig war.