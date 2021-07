Marbacher Innenstadt Bei der Fußgängerzone wird es ernst

Vom Ablauf her werde es Stand jetzt so sein, dass Mitte September der offizielle Startschuss erfolgt. Wobei dann zunächst nur Vorarbeiten anstehen. Richtig zur Sache werde es ab dem 4. Oktober gehen, wenn man voll in die Sanierung einsteige. Von da an wird auch so schnell keine Ruhe in der Marktstraße einkehren. Man gehe von einer Bauzeit von rund zwei Jahren aus, sagte Dieter Wanner.