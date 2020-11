Marbacher Fußgängerzone Der Baubeschluss ist greifbar nah

Die Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone bewege viele Marbacher, erklärte Puls-Rat Hendrik Lüdke. „Und viele Bürger haben mit Ideen und Anregungen zu dem Planentwurf beigetragen. Dass nicht alle Anregungen übernommen werden können, versteht sich von selbst.“ Dass man sich mit besagten Anregungen und Wünschen aber auseinandergesetzt hat, ist von großer Bedeutung – da war man sich am Donnerstag einig. „Es hat sich gelohnt, dass wir uns eine weitere Sitzungsrunde Zeit gegeben haben“, so Lüdke.



Marktbrunnen

Von zentraler Bedeutung für die Innenstadt ist der Marktbrunnen. Er soll im Zuge der Sanierung versetzt werden, und zwar vom aktuellen Standort vor das neue Rathaus. Entgegen des Antrags der Stadtverwaltung sind die Tage der Brunnenfigur aber gezählt. Muss der Jüngling, der einen Fisch fängt, mitumziehen? Die Grünen finden nein. Und nicht nur sie, wie sich bei der Abstimmung zeigte. Der Brunnen führe ein Schattendasein. Das hänge auch mit der Figur zusammen, erklärte Grünen-Rätin Susanne Wichmann. Er werde bei keiner Stadtführung erwähnt. „Warum lassen wir in Zusammenarbeit mit dem Tobias-Mayer-Verein nicht eine neue Skulptur gestalten?“ Am Ende beauftragte das Gremium die Verwaltung, eine Alternative auszuarbeiten und eine Kostenschätzung beizulegen.



Markenzeichen

Am Federkiel, der den Eingang zur Fußgängerzone markieren soll, scheiden sich schon seit Längerem die Geister. Und er wird wohl auch nicht das Rennen machen. Denn die Räte haben auf Anregung des Grünen-Mannes Sebastian Engelmann beschlossen, zwar wie von der Verwaltung vorgeschlagen einen Künstlerwettbewerb zu starten, aber nicht offen, sondern mit der Vorgabe, sich an dem Leitsystem des Büros Baumann & Baumann auf der Schillerhöhe zu orientieren. Kurzum: Das „Schiller-S“ nicht nur beim Leitsystem in der Stadt aufzunehmen, sondern auch für das Markenzeichen an der Kronenkreuzung.



Verkehrssituation Müller

Als Abgrenzung zum Eiscafé Silvana werden eine Bank und Pflanzkübel aufgestellt. Außerdem soll der Bereich bis zur Kronenkreuzung hinauf als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. Die Ausweisung einer Fahrspur, wie anfangs von der Gruppe Puls gefordert, fand keine Mehrheit. Jürgen Schmiedel (SPD) warnte vor Panikmache. Er habe an der Stelle noch nie jemanden zu schnell fahren sehen.



Wasser

Das Fontänenfeld in Form eines Quadranten kommt auf den Platz zwischen Bäckerei Mildenberger und dem aktuellen Marktbrunnen. Allerdings wird bis zur Dezembersitzung auf Antrag von Heike Breitenbücher (CDU) noch geprüft, ob das Fontänenfeld ein paar Meter nach unten verschoben werden kann. Planer Christof Weigel vom Büro Baldauf machte aber keine große Hoffnung. „Der Weihnachtsbaum daneben hat ein enormes Fundament und mit dem wollen wir weiterarbeiten.“ Die gute Nachricht: Auf dem Fontänenfeld kann mittwochs und samstags der Wochenmarkt stattfinden.



Mobiliar und Spielelemente

Die Zahl der Sitzbänke in der Fußgängerzone wird deutlich erhöht. Das „Stadtmobiliar“ soll aufeinander abgestimmt werden. Darüber hinaus soll die Idee eines Marbacher Stuhls weiterentwickelt werden. Als Spielgeräte sind Fernrohr, Wasserstrudel und Sprachrohr vorgesehen. Die von Puls angeregten Märchenfiguren und Litfaßsäulen fanden hingegen keine Mehrheit.



Grün

Die Fußgängerzone wird grüner. An neun sogenannten Quartieren werden Felsenbirnen gepflanzt. Vor die Metzgerei Morlock kommt auf Wunsch des Eigentümers ein größerer Baum. Außerdem werden mobile Blumenkübel aufgestellt.



Dies und das

Am Lugplätzle wird es eine Wein-Lese-Laube geben – möglicherweise auch noch an anderen Punkten in der Stadt. Der Rathausvorplatz soll als Veranstaltungsbereich genutzt werden können. Möglichkeiten einer mobilen Überdachung, wie etwa die großen Segel auf dem Kiliansplatz in Heilbronn, dienen als Anregung. Der erste Bauabschnitt wird um die Sonnengasse bis zum Nebeneingang des neuen Rathauses und um die Treppenanlage der Rosengasse erweitert. Im Bereich der Stadtkirche gibt es eine Verlängerung hin zur Oberen Holdergasse. Außerdem wird bis zur nächsten Sitzung für die Treppe bei der Gaststätte Holzwarth zur Marbacher Zeitung auf Anregung von Heike Breitenbücher ebenfalls ein Gestaltungsvorschlag erarbeitet. „Dieser Bereich wirkt nicht einladend und stellt in der aktuellen Form keinen guten Übergang zur Fußgängerzone dar“, so die CDU-Rätin in der Sitzung am Donnerstagabend.