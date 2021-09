Marbacher Gymnasium Politiker zeigen an Schule Flagge

Die Bildungschancen sollen verbessert werden

Ein großes Thema war auch die Bildungspolitik, da viele der Schüler nach dem Abitur studieren wollen, wie Grünen-Kandidat Maximilian Schweizer durch eine Spontanbefragung der Gäste feststellte. Der Anteil von Nichtakademikerkindern an den Studierenden liegt aber laut Hochschulreport 2020 nur bei 21 Prozent – was die Vermutung nahelegt, dass das Studieren in Deutschland stark vom Geldbeutel der Eltern abhängt. „Gott sei Dank sind die Studiengebühren gegen die Stimmen der konservativen Parteien in Baden-Württemberg abgeschafft worden“, sagte Thomas Utz, während sich der FDP-Mann Marcel Distl für gut ausgestattete Talentschulen in Problemvierteln aussprach und der CDU-Vertreter Lukas Tietze eine Bafög-Erhöhung insbesondere für die, die darauf angewiesen seien, unterstützt. Noch weiter geht der Grüne Schweizer, der ein Weiterbildungs-Bafög etablieren will.