Marbacher Gymnasium entzerrt Unterrichtsbeginn nicht Volle Schulbusse bereiten Sorgen

Das Landratsamt Ludwigsburg sei bestrebt, die Situation in den Schulbussen mithilfe des Landesförderprogramms zu verbessern, teilt der LRA-Sprecher Andreas Fritz mit. Das Land übernehme für den Schulträger wie vom Land angekündigt die Kosten. „Tatsächlich ist die Verfügbarkeit von Bussen, insbesondere aber auch des benötigten Fahrpersonals, das größte Problem“, sagt Fritz. Grundsätzlich seien die Kapazitäten der Busunternehmen in den Hauptverkehrszeiten bis auf wenige Ersatzbusse ausgelastet. Gleiches gelte für die Sub-Unternehmen. „Es ist daher aus heutiger Sicht unwahrscheinlich, dass für alle Kurse, die nach dem Förderprogramm des Landes verstärkt werden könnten, ein Verstärkerfahrzeug zur Verfügung steht.“

Wegen überfüllter Schulbusse hatte es Beschwerden aus dem Bottwartal gegeben, bestätigt der Landratsamt-Sprecher Andreas Fritz. Bei den darauffolgenden Kontrollen sei beobachtet worden, dass vier Schulbusse hintereinander eingesetzt wurden und lediglich einer dieser Busse überfüllt gewesen sei, während die anderen drei Busse teilweise noch freie Sitzplätze aufwiesen. „Auch das Nutzen anderer Linien, soweit deren Haltestellen in fußläufiger Entfernung zur Schule liegen, würde helfen.“



Risiko in Verkehrsmitteln

Das Robert-Koch-Institut hat laut Landratsamt Ludwigsburg in einer Studie bei über 50 000 nachgewiesenen Corona-Fällen untersucht, an welchen Orten sich die Personen infiziert haben. Es wurde festgestellt, dass die weitaus meisten Ausbrüche im privaten Haushalt (12 315) und in Alten- und Pflegeheimen (13 314) zu verzeichnen sind, während Verkehrsmittel bei den verfolgbaren Infektionsketten eine sehr untergeordnete Rolle spielen, berichtet Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamtes.