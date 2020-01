Marbacher FSG erweitert Personal Die Hilfe zur Selbsthilfe steht im Vordergrund

Die jüngsten Vorfälle am FSG, bei denen von Achtklässlern per Smartphone nationalsozialistische und kinderpornografische Inhalte verbreitet wurden (wir berichteten), will er weder herunterspielen noch überbewerten, weil das nicht nur an dieser Schule eine Begleiterscheinung sozialer Medien sei. Zudem glaube er, „dass in den meisten Fällen überhaupt keine böse Absicht dahintersteckt; da geht es um Angabe und gegenseitiges Überbieten“. Doch natürlich wird der neue Schulsozialarbeiter auch das im Blick haben: „Wenn man die Klassengemeinschaft stärkt, haben die Schüler den Mut, bei so etwas hinzustehen und zu sagen, dass sie das nicht wollen“, ist er überzeugt.