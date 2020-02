Marbacher Altstadt wird Anlieger-Frei-Zone Räte machen Weg für Sperrung frei

Hinter all diesen Punkten stand auch Jochen Biesinger von der CDU. Er erinnerte an die Ergebnisse einer Untersuchung, wonach die Altstadt dank der Sperrung der Niklastorstraße und der Anlieger-Frei-Regelung vom Durchgangsverkehr entlastet wird. „Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Wir sollten es also wagen“, meinte Biesinger. Zumal dadurch die Aufenthaltsqualität gesteigert werde. Da konnte Jürgen Waser von den Grünen nur beipflichten, der darauf verwies, dass seine Fraktion seit mehr als 20 Jahren dafür kämpfe, den Bypass zwischen Stadtkirche und Rathaus zu kappen. Anwohner, Bürger und Touristen würden davon profitieren. Waser plädierte aber dafür, die anvisierte Kurzzeitparkzone vor dem Rathaus zu überwachen, damit Autos dort nicht zu lange stehen. Das Thema Parken beschäftigt auch Hendrik Lüdke von Puls. Er sah es insbesondere kritisch, dass in der Ludwigsburger Straße nach neuen Stellflächen Ausschau gehalten werden soll. „Das widerspricht dem Puls-Ziel einer autofreien Innenstadt“, betonte er. Dagegen freute er sich über die Sperrung der Niklastorstraße, für die er sich schon früher, als er noch in den Reihen der Grünen saß, starkgemacht habe.