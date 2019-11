Marbach Zum Geburtstag gibt es Blumen

Marbach - Früh übt sich, was ein Meister werden will“, zitiert Schulleiterin Nicole Kossira das bekannte Sprichwort aus Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“. Sie spielt in ihrer Begrüßung der über einhundert Teilnehmer am Fuße des Denkmals auf der Schillerhöhe in Marbach auf die Mühe an, die sich die ältesten Grundschüler zur Feier des berühmten Gelehrten der Stadt gemacht haben. Allesamt haben sie sich mit Schillers Werke beschäftigt und dieses auf eigene Art unterschiedlich interpretiert. Am Montagmittag wird für das Einstudierte die hohe Treppe vor dem Museum zur Bühne umfunktioniert. Die nutzt die 4 A, um sich mit selbst gebastelten Scherenschnitten aus Schillers Profil dort zu formieren. „Freude schöner Götterfunke“ singen sie im Chor die bekannte Melodie von Ludwig van Beethoven zu Schillers Text. Inklusive der Extrazeile: „Unser Herz schlägt für Europa.“ Anschließend erfährt das Publikum in einem humorvollen Vortrag Fakten über Friedrich Schillers Eltern und dass man den Dichter auch ganz schwäbisch „Fritzle“ genannt habe.