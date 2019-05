Marbach Wo sehe ich mich selbst in 60 Jahren?

Der Betrachter sollte dabei auch immer wieder interaktiv eingreifen – etwa in den alten Sanitäranlagen des Kinos. Dort waren die Klokabinen verhängt und warteten mit Aufgaben auf die Gäste. So galt es etwa unter dem Stichwort „Demenz“ sich in nur kurzer Zeit eine Vielzahl an Gegenständen zu merken – gar nicht so einfach. Generell wurde Aufmerksamkeit belohnt. Nahezu überall ließ sich die Liebe zum Detail der Schüler spüren. So hingen etwa Leselupen an den Bildern bereit. Eine Verleihstation stellte Rollatoren und Gehstöcke bereit, für eine „stilechte“ Erfahrung der Kunstwerke.