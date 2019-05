Marbach Wie können wir unsere Erde noch retten?

Zuletzt sind von ihm die Bücher „Das Verstummen der Natur“ sowie „Die Erde rechnet ab“ erschienen, die sich mit komplexen Themen wie Insektensterben, Artenschwund oder Flächenversiegelung auseinandersetzen. Seine Werke sollen ein Appell an die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sein, diese Entwicklung zu bremsen. Dazu erstellt Hutter auch einen Maßnahmenplan der aufzeigt, was jeder Einzelne tun kann, um sich auf diese Veränderungen vorzubereiten und wie ein Fortschreiten derselben noch aufzuhalten sei. Claus-Peter Hutter wird zu Beginn des Abends in einem kurzen Vortrag erläutern, wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist und womit wir in den nächsten Jahren rechnen müssen. In diesem Rahmen wird er auch Einblicke in seine Arbeit geben. Im zweiten Teil des Abends wird er sich den Fragen der Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung und Moderatorin der Veranstaltung, Karin Götz, stellen, die weiter in die Tiefe führen sollen.