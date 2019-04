Marbach Von verstopften Straßen und vielen Fahrrädern

Ein oft genannter Lösungsansatz ist während der zwei Seminartage der sogenannte multimodale Verkehr. Darunter versteht man die Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln. Um das attraktiv zu machen, müssen laut Winfried Hermann die einzelnen Verkehrsmittel und deren Abfahrtszeiten besser aufeinander abgestimmt sein. Apps sollen dabei helfen, das passende Verkehrsmittel zu finden. Ein Ziel, das auch Thomas Hachenberger in seinem Vortrag anspricht. Der VVS arbeite laufend an der Abstimmung, aus diesem Grund würden zum Beispiel auch die Umstiegszeiten auf den Bus 457 am Marbacher Bahnhof ab August etwas länger. Bis 2021 sollen im gesamten Netz die S-Bahnen im 15-minütigen Takt fahren. „Mit dem neuen VVS-Tarif, der ab April gilt, sind wir unter den Metropolen in Deutschland preislich spitze“, freut sich Thomas Hachenberger und erwartet dadurch einen Schub an neuen Fahrgästen. Winfried Hermann nennt den neuen Tarif gar „historisch“.

Da für die Deutschen anders als früher noch nicht das Leben mit der Rente endet, wie der Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung, Eike Wenzel, in seinem Vortrag über Trends in Deutschland berichtet, sind sich Thomas Hachenberger und Heiner Monheim einig, dass für diese Zielgruppe viel getan werden muss. In diesem Sinne berichtet Thomas Hachenberger von Schulungen für Senioren und einem kostenfreien Senioren-Jahresticket in Kooperation mit dem Landkreis Ludwigsburg.

Winfried Hermann und Thomas Hachenberger bringen zudem selbstfahrende Busse und alternative Fahrzeugantriebe wie Elektromotoren für den ÖPNV ins Gespräch. In Schorndorf testet der VVS in einem Reallabor Bedarfsverkehre, deren Verkehrsmittel nur fahren, wenn sie benötigt werden, wie Hachenberger beschreibt.

Dass auch der Onlinehandel und die damit zusammenhängende Paketeflut für den erhöhten Verkehr verantwortlich ist, spricht Steffen Bilger (CDU) an. Drohnen könnten in Zukunft Pakete und Medikamente zu den Menschen bringen. „Es ist schwierig, noch mehr Verkehr auf die Schiene zu verlegen“, sagt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium zu der Zukunft des Bahnverkehrs und widerspricht damit Monheims und Hermanns Thesen. Die Zukunft der Mobilität sieht er unter anderem in mehr autonomen Fahrzeugen. Von Fahrverboten wie in Stuttgart hält er nichts. An Beispielen aus anderen Städten und Ländern fehlt es an den Seminartagen nicht: Thomas Hachenberger spricht von der Luftseilbahn in Koblenz, Winfried Hermann von Oslo, wo drei von vier neu angemeldeten Autos elektrisch angetrieben würden und Eike Wenzel von Kopenhagen, wo es mehr Fahrräder als Autos gebe. Heiner Monheim beschreibt einen „Mikro-ÖPNV“ aus Vorarlberg und Südtirol. Die kleinen Busse hätten einen Aktionsradius von weniger als zehn Kilometern.

Bei so vielen Vorschlägen stößt es manchen im Publikum sauer auf, dass nicht mal zehn Stadträte (von denen zwei ohnehin im Planungsteam sind) teilnehmen. „Das sollte eine Pflichtveranstaltung für Lokalpolitiker sein“, beschwert sich eine Besucherin in der Kaffeepause bei ihrem Begleiter. Auch darüber, dass der Bürgermeister Jan Trost das Forum gleich nach seiner kurzen Begrüßung verlassen hat, ärgert sich ein Besucher lautstark. Bei den Referenten hören sich wenige noch die Vorträge ihrer Kollegen an. Auch die Auswahl der Referenten (alle männlich) ist ein Thema. Winfried Hermann kritisiert, dass keine Frau unter ihnen ist. „Wir haben alles versucht“, entgegnet Gisela Hack-Molitor aus dem Planungsteam, „die drei Frauen, die Expertinnen auf dem Gebiet sind, waren alle schon anderweitig beschäftigt.“