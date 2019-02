Marbach Unbekannte wüten am Graffiti-Bus-Stopp

Am Freitagabend fand am benachbarten Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) die Mittelstufen-Disco statt. In einer friedlichen und äußerst angenehmen Atmosphäre, wie Schulleiter Christof Martin berichtet. Und nach strengen Regeln. Denn rein durfte nur, wer einen Ausweis des FSG vorzeigen konnte und nicht nach Alkohol roch. „Auch die Taschen wurden kontrolliert“, so Martin. Allerdings hätten sich fremde ­Jugendliche vor dem Schulgebäude aufgehalten, nachdem ihnen der Zutritt zur Schule verweigert worden war. Ein Lehrer habe schließlich auch die Polizei verständigt. Dass der Bus-Stopp nicht allzu lange schadfrei bleiben würde, damit hat der Schul­leiter gerechnet. „Wir machen das ganze Jahr über die Erfahrung, dass sich junge Erwachsene in den Abendstunden und am Wochenende herumtreiben und Dinge beschädigt werden.“ Zum Teil würden sie auf das FSG steigen und sich dort nicht nur zu Gelagen treffen, sondern auch Schaden anrichten. „Da werden Fenster eingetreten oder zuletzt auch Jalousien mit Wert im vierstelligen Bereich kaputt gemacht“, berichtet Martin. Die Polizei fahre immer wieder Patrouillen, aber es sei schwer, die Täter dingfest zu machen.