Marbach Tanze mit mir in den Abend

Ganz so athletisch müsse es nicht zugehen, erzählt Monika Jaag, man baue ja auch Elemente ein, durch die es beim Wiener Walzer Zeit zum Durchschnaufen gebe. Dann legt sie einen Tango ein: „Tanze mit mir in den Morgen“ von Gerhard Wendland. Die Gema-Gebühren würde über den Allgemeinen-Deutschen-Tanzlehrer-Verband, dem ADTV, verhandelt und dann abgerechnet, erzählt sie auf Nachfrage, und das Gespräch wechselt auf angenehmere Themen. Warum sie Tanzlehrerin geworden sei und was ihr an ihrem Beruf Freude bereite. Die Musik habe sie schon immer angezogen, erzählt sie, und bereits im Alter von zehn Jahren sei sie Landesmeisterin beim Tanzsportclub Ludwigsburg in den lateinamerikanischen Tänzen gewesen. Eigentlich habe sie nach dem Abitur Lehramt studieren oder Musicalakteurin werden wollen, doch dann wurde sie eine Mischung aus beidem, zumal sie weder mit klassischem Ballett noch mit Gesang etwas anfangen konnte – und so habe sie sich zur Tanzlehrerin ausbilden lassen. Im Jahr 2002 übernahm sie die Tanzschule ihrer Schwester in Steinheim und zog mit der Schule vor etwa einem Jahr nach Marbach in die Räume der ehemaligen Tischfabrik Alma am Bahnhof um. Sie hoffe, dass viele Menschen das Tanzen für sich wiederentdeckten. „Es hält tatsächlich jung“, sagt sie – und gibt mit ihrer lebenslustigen Art das beste Beispiel dafür.