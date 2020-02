Marbach sucht neuen Standort für Flüchtlinge Stadt denkt über neue Flüchtlingsplätze nach

Der Grund für die Ausnahmeregelung ist darin zu suchen, dass in der Unterkunft in der Heckenstraße Ende September ein Feuer ausgebrochen war (wir berichteten). „Das Gebäude wurde dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Jan Trost. Die Zimmer waren nicht mehr bewohnbar. Deshalb habe man „mit Hochdruck“ die Sanierung des Domizils mit seinen insgesamt 31 Betten vorangetrieben. Ab März könne das Haus wieder belegt werden, was auch sukzessive geschehen soll. Die Bewohner waren zwischenzeitlich anderweitig einquartiert worden, schwerpunktmäßig in dem Heim in der Poppenweiler Straße.