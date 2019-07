Auch ihr ausgeprägter Mimik- und Formulierungsgrad entzückte. Angelika Luz ist an der Musikhochschule in Stuttgart Gesangs-Professorin für Neue Musik und gab auch der weiteren Stückeauswahl viel Raffinesse und eine pikante Note. Die gestalterische Vielfalt der Stimme brachte Luz mit Luciano Berio´s „Sequenza III per voce femminile“ in verblüffender Form zum Ausdruck. Bei dem virtuosen, modernen Musikstück werden über 40 Gefühle in extrem kurze Sequenzen zerpflückt, die von der entsprechenden Palette an Lauten begleitet werden: ein rauschhaftes Hörvergnügen aus grollenden, gehusteten, gewimmerten, geschnalzten oder weinerlichen Lautschnipseln.