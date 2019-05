Marbach Skateboards für „Ein Stückchen Himmel“

Insgesamt 67 Kunstwerke von genauso vielen unterschiedlichen Künstlern waren entstanden. Die Serie der besonderen Art dient aber nicht nur den Kunstfreunden der Umgebung, denn die 67 Boards kamen für eine Benefizausstellung unter den Hammer, die der Kindertagesstätte „Ein Stückchen Himmel“ in Aracaju in Brasilien gewidmet ist. „Wir haben schon einige Ausstellungen für die Tagesstätte gemacht und auch diesmal geht der Erlös komplett an die Einrichtung“, erklärt die Organisatorin Monika Schreiber. „Bisher hatten wir zweimal Bilder für den guten Zweck, diesmal wollten wir etwas anderes Machen.“ Die Tauglichkeit der Skateboards liegt für die findige Galerieleiterin auf der Hand: „Sport verbindet“, schmunzelt Schreiber. So kamen am Sonntagvormittag 21 der Skateboards unter den Hammer, die anderen konnten die knapp 100 Besucher der Auktion nach der Versteigerung zum Festpreis erwerben.