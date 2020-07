Marbach Schüler und Stadt uneinig über Abiparty

Andreas Seiberling, Leiter des Marbacher Ordnungsamts, sieht die Sache anders – und spricht von einem „unterirdischen“ Ablauf von Seiten der Schüler. Der Grund: In den Vorjahren seien die privaten Abipartys gemeinsam mit der Stadt organisiert worden. Auch, um Verantwortung von den Schultern der Schüler zu nehmen. „Die Schüler des Abschlussjahrgangs in diesem Jahr wussten auch, wie es in den vergangenen Jahren vereinbart war.“ Die Vereinbarung sei eine Konsequenz der Abipartys in den Vorjahren, die in Sachen Alkoholkonsum teils völlig ausuferten. Eine Umzäunung, Einlasskontrollen, ein Security-Dienst oder auch die Anwesenheit des DRK an der Partystätte auf dem Schulparkplatz waren daher die Folge. Dass sich die Schüler jetzt nicht vorab bei der Stadt meldeten, sei laut Seiberling gegen die Vereinbarung „und sehr kritisch zu beurteilen“.

Am Dienstag, einen Tag nach der Absage, suchten drei Schüler das Rathaus auf, um den Sachverhalt zu klären. An die ursprüngliche Feier war, wie sich herausstellte, aber gar nicht mehr zu denken – auch wenn das Ordnungsamt nun wohl grünes Licht erteilt hätte. Denn nach der ersten Absage und dem Aufschlag vom Ordnungsamt wurde der Fall dem OGV zu heikel. Er stellte das Grundstück lieber nicht mehr zur Verfügung. „Was nach dieser Entwicklung und der sowieso schwierigen Corona-Zeit auch verständlich ist“, so Anja Wild. Nach Angaben von Andreas Seiberling habe man den Schülern bei dem Besuch kurzfristig Alternativen für eine gemeinsame Durchführung der Feier aufgezeigt und sei so verblieben, dass man informiert werde, wie es angegangen werden soll. „Wir haben aber nichts mehr gehört.“

Die Schüler fanden unterdessen auf die Schnelle ein anderes Privatgrundstück bei der Feuerwehr, und feierten dort am Mittwoch – nach vorherigem Telefonat mit der Polizei, welche die Schüler kontaktiert hatte, damit auch alle Regeln eingehalten werden. „Die Schüler waren da sehr kooperativ“, erklärt Pressesprecher Peter Widenhorn auf Nachfrage. Die Beamten hätten dann zur Kontrolle bei der Feier vorbeigeschaut. Es sei alles ruhig verlaufen. „Es gab nur einen Anruf wegen Ruhestörung. Die Musik wurde dann auch gleich runtergedreht“, so der Polizeisprecher. Was also bleibt, ist auf Seiten der Schüler und der Stadt das Unverständnis über das Handeln des jeweils anderen.