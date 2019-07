Marbach Schicht um Schicht zum Alltag von einst

Marbach - Ob in brütender Hitze oder bei ekligem Nieselregen: Das Team von Archäo BW durchkämmt bei Wind und Wetter seit gut drei Wochen das Erdreich neben und hinter dem Pfundhaus. Was die Fachleute bei ihren Grabungen freilegen und herausziehen, dokumentieren sie und werten sie wissenschaftlich aus, erklärt Dorothee Brenner vom Landesamt für Denkmalpflege. So werden die Überbleibsel aus der Marbacher Geschichte für die nachfolgenden Generationen gesichert. Dazu besteht an dieser Stelle auch letztmals die Gelegenheit. Denn mit der anvisierten Umgestaltung des Pfundhauses zu einem zweiten Verwaltungssitz werden die Spuren aus der Vergangenheit mit einem Schlag weggewischt. „Mit dem neuen Keller wird alles zerstört“, konstatiert Dorothee Brenner.