Marbach Runde um Runde für einen guten Zweck

Marbach - Dabeisein ist alles – das gilt auch für die Marbacher Meile, die unter dem Motto „Lauf für das Leben“ am Samstag ihr zehnjähriges Bestehen feiern konnte. Unter den Teilnehmern, die insgesamt 2195 Runden für den guten Zweck drehten und dabei 16 000 Euro an Spendengeldern sammelten, war alles vertreten, was auf zwei Beinen gehen konnte. Einer der Jüngsten dürfte der zweijährige Marlon gewesen sein, der sich mit Mama Sanja auf den Weg gemacht hatte und sich dabei an dem Kinderwagen festhielt, in dem das erst acht Monate alte Brüderchen friedlich schlummerte. „Es ist toll, dass man helfen kann und noch Spaß dabei hat“, meinte die Mama, während Marlon schon den Gummibändchen zustrebte, die vor dem Schiller Nationalmuseum als Beleg für eine vollständig zurückgelegte Runde auf die Teilnehmer warteten. Eine Runde der Marbacher Meile misst 1,111 Kilometer – eine ganz schöne Herausforderung für so kurze Beinchen.