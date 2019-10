Marbach Ruf nach Video-Überwachung wird laut

Auch die Deutsche Bahn selbst spielt derzeit nicht mit dem Gedanken, in der Unterführung Aufnahmen anfertigen zu lassen. „Das ist nicht vorgesehen“, sagt ein Sprecher des Konzerns. Man habe den Bereich in den vergangenen Tagen gesondert unter die Lupe genommen, dabei aber keine Auffälligkeiten feststellen können. Gleichwohl werde man auch in den nächsten beiden Wochen nochmals einen aufmerksamen Blick auf die Situation in der Unterführung werfen. Sollten sich dabei keine gravierenden neuen Erkenntnisse ergeben, wird es jedoch wohl dabei bleiben, dass am Bahnhof weiter nur der Gleisbereich per Video überwacht wird. Das geschehe aber nicht nur in Marbach, sondern überall dort, wo es aus Sicherheits- und betrieblichen Gründen erforderlich ist, erklärt der Bahnsprecher.