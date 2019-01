Marbach-Rielingshausen Rinnenbrunnen soll nicht vergammeln

Marbach-Rielingshausen - Es ist noch gar nicht so lange her, da haben sich die Rielingshäuser Ortschaftsräte schon einmal dafür eingesetzt, einen Brunnen im Flecken herauszuputzen. Seinerzeit ging es darum, den Paul-Hild-Brunnen aufzupeppen. Nun hat das Gremium eine weitere Anlage auf der To-do-Liste: den Rinnenbrunnen, der sich an der Kreuzung von der Burg- zur Alleenstraße befindet. Die SPD beantragte, die Konstruktion wieder auf Vordermann bringen zu lassen – und rannte damit bei den anderen Fraktionen offene Türen ein. Spontan wurde das Ansinnen bei der Sitzung am Montagabend abgenickt.