Marbach-Rielingshausen Räte wollen über Umweg zum Tempolimit

Marbach-Rielingshausen - Es gehört zu den Anliegen, die in den vergangenen Jahren am häufigsten im Ortschaftsrat vorgebracht wurden: der Wunsch, am Ortseingang aus Richtung Backnang eine Temporeduzierung zu bekommen. Mit besonders großem Nachdruck wird dieses Ziel verfolgt, seit klar war, dass bei der Gemeindehalle ein provisorischer Kindergarten aufgebaut werden soll. Der Rielingshäuser Ortsvorsteher Jens Knittel, Bürgermeister Jan Trost und Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling wurden in der Sache nun sogar bei Jürgen Vogt, dem Verkehrsdezernten im Kreishaus, vorstellig. Es sei aber noch ungewiss, ob der Vorstoß ein zählbares Ergebnis liefert, wollte Jens Knittel nun im Ortschaftsrat nicht zu viel versprechen.