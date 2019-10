Marbach-Rielingshausen Noch viel Arbeit bis zum Neubaugebiet

Vor allem wird sich die Rathausmannschaft damit beschäftigen müssen, wie viel und in welcher Form bezahlbarer Wohnraum in dem Areal verwirklicht werden kann. Ernst Morlock von der SPD erinnerte daran, dass die Stadt im Marbacher Gebiet Kreuzäcker in dieser Hinsicht ihre Vorstellungen nicht durchdrücken konnte und deshalb die Ausweisung des Terrains gestoppt habe. Nun müsse man im Keltergrund darauf achten, genügend Wohnraum zu schaffen, den sich Otto Normalverbraucher leisten kann. Die momentane Quote von knapp über 20 Prozent, die man durch 20 Einheiten in den beiden vorgesehenen Mehrfamilienhäusern erzielen könnte, reichten nicht aus. Zumal der Anteil weiter schrumpfe, wenn in den Geschossbauten wirklich die in der Diskussion stehende Arztpraxis und eine Kinderbetreuung angesiedelt würden. Die SPD fordert deshalb, die 20-Prozent-Marke im Mietwohnungsbau nicht zu unterschreiten. Weitere 20 Prozent der Immobilien sollen zusätzlich für Familien mit Kindern reserviert werden. Die Verwaltung solle sich ein Modell überlegen, wie diese Personengruppe günstig Baugrund erwerben kann. „Wir könnten uns eine Lösung im Reihenhaus-Bereich vorstellen“, sagte der Bürgermeister Jan Trost daraufhin.