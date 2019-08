Marbach-Rielingshausen Im Keltergrund wird wohl bald gebaggert

Marbach-Rielingshausen - Wer in den vergangenen Wochen und Monaten durch Rielingshausen spaziert ist, wird registriert haben, dass an vielen Ecken und Ecken gehämmert und gebohrt wird. So sind unter anderem am Jenner-Areal neue, schmucke Häuser hochgezogen worden. Auch bei einem größeren Projekt direkt an der Hauptstraße wird die bauliche Innenentwicklung vorangetrieben. Und das ist längst noch nicht das letzte Wort. Schon bald dürften nämlich die Bagger im Keltergrund anrücken, wo auf rund 2,5 Hektar ein komplett neues Wohngebiet aus dem Boden gestampft wird. „Im Sommer nächsten Jahres sollen die Erschließungsarbeiten starten“, sagt der Bauamtsleiter Dieter Wanner.