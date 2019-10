Marbach-Rielingshausen Gespräche über Erweiterung des Steinbruchs laufen

Marbach-Rielingshausen - Öffentlich ist zuletzt so gut wie gar nicht über die Pläne der Firma Klöpfer diskutiert worden, sich perspektivisch eine Erweiterungsfläche für den Steinbruch in Rielingshausen reservieren zu lassen. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen sein Ziel aus den Augen verloren hätte. „Zur Rohstoffsicherung in der Region Stuttgart ist es nach wie vor in unserem Sinne, mögliche Gewinnungsflächen östlich unseres aktuellen Steinbruchs in der Regionalplanung zu sichern“, erklärt Benjamin Hoffmann, Technischer Leiter Schotterwerke & Asphaltmischanlagen. Allerdings lag das dafür nötige Änderungs-Verfahren zuletzt auf Eis. Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost geht aber davon aus, dass die Angelegenheit demnächst wieder Schwung aufnimmt.