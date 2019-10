Marbach-Rielingshausen Gefragtes Turnier – auch bei Freizeitreitern

Eine große Resonanz erfuhr das Spring- und Breitensportturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Murrgau in Rielingshausen, das der Verein am Wochenende erstmals in dieser Form ausgerichtet hat. Standen in früheren Jahren fast ausschließlich die Wettkämpfe in der Dressur oder dem Springreiten im Mittelpunkt, war diesmal der Sonntag dem Breitensport vorbehalten. „Dieses Turnier ist mehr auf unsere Mitglieder zugeschnitten. Wir haben neben den Reitern, die regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen nämlich auch sehr viele Aktive im Breitensport“, so RFV-Vorsitzender Rudolf Singer. „Die Zahl der Reiter, die an Wettkämpfen teilnehmen und Freizeitreitern hält sich etwa die Waage, in den vergangenen Jahren hat die Zahl der Freizeitreiter zugenommen“, bestätigt auch Trainerin Alexandra Hufnagel.