Marbach-Rielingshausen Eltern erhöhen Druck auf Verwaltung

Marbach-Rielingshausen - Dass es in Rielingshausen bei den Eltern rumort, wurde in der jüngsten Ortschaftsratssitzung offenkundig, als eine größere Abordnung von Müttern und Vätern im Rahmen der Bürgerfragestunde ihrem Ärger Luft machte. Die Mütter und Väter sorgen sich um die Situation in den übervollen Kindergärten und kritisieren den Zustand der Spielplätze im Stadtteil (wir berichteten). Nun erhöht die Gruppe nochmals den Druck auf die Stadtverwaltung. Die Eltern haben sich am Wochenende zu einer Initiative zusammengeschlossen – und einen ganzen Katalog an Forderungen und Zielen formuliert.