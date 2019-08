Marbach-Rielingshausen Eltern äußern Vorbehalte gegen neuen Bus-Plan

Marbach-Rielingshausen - Die Busfahrpläne ändern sich am 1. August. Nachteile befürchten Eltern aus Rielingshausen. Gaby Konzelmann hat die Kritik gesammelt und in einem Brief an die Marbacher Stadtverwaltung formuliert. Ein Beispiel: Die Abfahrtszeiten der Busse für Schüler von Marbach aus seien vorverlegt worden. „Da einige Lehrer nicht punktgenau den Unterricht beenden, kann es sehr knapp werden, den Bus zu erreichen.“ Damit sei das Elterntaxi programmiert.