Marbach-Rielingshausen Das Interesse an Kulturellem in der renovierten Kelter ist groß

Künstlerkollegen wie Tanja Hörmann, die an ihrem Stand zwar keinen Duft, aber mit ihrer Kunstblumendeko alles im Zeichen der Rose anbietet, lenken ebenfalls die Blicke auf sich. Alfons Spiller etwa zeigt seine Vogel- und Bienenhäuschen, die er am Nachmittag auch im Rahmen des Kinderprogramms zum Selbermachen anbietet. Die Töpfermeisterin Susanne Maurer widmet ihre Schaffenskraft an dem Sonntag ebenfalls den Jüngsten: bei ihr darf nach Herzenslust geformt und geknetet werden: mit Ton natürlich. Textildesignerin Renata Domogalla hilft beim Wiederverwenden alter Materialien und zeigt an ihrem Stand beispielsweise, was sich aus alten Jeans Tolles herstellen lässt.