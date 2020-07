Marbach-Rielingshausen Corona durchkreuzt Pläne fürs Altenheim

Gleichwohl wurde zum 1. Juli bereits Personal angestellt, das sich von Herbst an in dem neuen Haus in Rielingshausen um die Senioren kümmern soll. Die Pflegekräfte arbeiteten derzeit in anderen Heimen von Dienste für Menschen, sagt El-Banany. Darin erkennt er letztlich sogar einen Vorteil. „Sie werden sehr gut eingearbeitet und kennen unser System. Wenn sie dann nach Rielingshausen kommen, ist keine große Einarbeitungszeit mehr nötig“, erläutert der Regionalleiter. Man habe inzwischen auch so viele Pflegekräfte akquirieren können, dass ein Starterteam für Ende September bereitstehe. Zudem habe man schon viele Anfragen für die 30 Plätze, die in dem Heim für Senioren zur Verfügung stehen werden. El-Banany macht sich auch perspektivisch keine Sorgen um die Auslastung des Hauses, selbst wenn sich mit der Evangelischen Heimstiftung auf dem Marbacher Krankenhausgelände ein großer Player auf dem Pflegemarkt in der Nähe ansiedeln will. Bis die Heimstiftung ihre Pläne umsetzen könne, sei das eigene Haus längst etabliert, ist El-Banany überzeugt. Ferner stehe man mit der eher kleinen Einrichtung nicht in direkter Konkurrenz zu dem Angebot, das in der Kernstadt angedacht ist.