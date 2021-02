Marbach Räten droht Bußgeld für Markt-Aktion

Am Samstag standen Morlock, Schmiedel und Reichert sogar in der Marbacher Fußgängerzone am Wahlkampfstand von Jan Trost. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift „Vielen Dank, Herr Trost“ um den Hals und verteilten ihren offenen Brief. Da die Marbacher Zeitung sie als Gemeinde- und Ortschaftsräte nicht in einem Leserbrief zu Wort kommen lasse, gingen sie nun diesen Weg, heißt es in dem Schreiben, das am Wochenende auch in vielen Briefkästen landete. Zur Erinnerung: Die Statuten unserer Zeitung besagen seit vielen Jahren, dass sich Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden, nicht in Leserbriefen äußern dürfen.