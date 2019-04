Marbach Prämie für Senioren ist bisher Ladenhüter

Dabei hapert es nicht einmal daran, dass kein Interesse vonseiten der älteren Herrschaften vorhanden wäre. Thomas Storkenmaier hat verschiedene Anfragen auf seinem Schreibtisch liegen, bei denen die Satzung durchaus zum Tragen kommen könnte. So möchte beispielsweise eine Frau innerhalb von Marbach in eine Wohnung mit weniger Quadratmetern ziehen. Eine andere Dame gesetzteren Alters will sich aus der Schillerstadt in Richtung Affalterbach verabschieden, um dort im betreuten Wohnen eine neue Heimat zu finden. Also beides Konstellationen, die im Grunde wie geschaffen für die Prämie wären. Gäbe es dabei nicht einen entscheidenden Haken: Der Eigentümer der jeweiligen Immobilie muss nun auch noch mitspielen und den frei werdenden Wohnraum an eine Marbacher Familie vermieten oder verkaufen, die seit mindestens zwei Jahren in der Stadt lebt. „Das muss man jetzt sehen, ob die das wollen und machen“, sagt Thomas Storkenmaier.