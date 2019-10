Marbach Positives Denken als Erfolgsgarant

Marbach - Seit 16 Jahren hat Norbert Mai im Rathaus von Bad Herrenalb das Sagen. Nächsten Sonntag wird ein neuer Stadtchef gewählt. Mai tritt nicht mehr an. „Wenn man seine Arbeit zu 200 Prozent macht, sind 16 Jahre genug“, sagt der Gast, der durch seinen Auftritt bei der SSM-Versammlung deutlich machte, dass er in der Nach-Schultes-Ära sein Geld als Motivator verdienen könnte. „Eine Gartenschau ist für jede Gemeinde ein Gewinn“, so eine der Hauptaussagen des Gastes aus dem Nordschwarzwald. Als er selbst 2004 nach Bad Herrenalb gekommen sei, habe er sich sofort in die Stadt verliebt. Im Alltag habe er jedoch schnell gemerkt, dass die kommunale Infrastruktur veraltet war. „Eine Schönheits-OP musste her. Liften allein hilft nicht mehr“, lautete die Botschaft des neuen Stadtchefs an die Gemeinderäte. „Wenn wir nichts getan hätten, wäre die Stadt zehn Jahre später nicht mehr attraktiv gewesen – und wir wollten attraktiv sein. Für unsere Bürger und für unsere Gäste“