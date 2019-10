Marbach - Zu einem Unfall ist es am Freitag um 7.37 Uhr auf der Poppenweilerstraße auf Höhe des Friedrich-Schiller-Gymnasiums gekommen. Der 33-jährige Fahrer eines Personentransporters, aus Richtung Poppenweiler kommend, wollte laut Polizeipräsidium Ludwigsburg links in die Weimarer Straße abbiegen. Dabei nahm er einem entgegen kommenden Rollerfahrer die Vorfahrt – es kam zum Zusammenstoß. Der Roller prallte dem Sprinter in die Seite, der 30-jährige Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am rechten Bein. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Im Personentransporter befand sich nur der Fahrer.