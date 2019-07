Marbach Nicht nur Knöllchen kommen per Post

Zweigleisig fährt auch das Rathaus in Oberstenfeld. „Der Briefverkehr wird zunehmend weniger wichtig, aber nichtsdestoweniger braucht man ihn“, sagt der Bürgermeister Markus Kleemann. Mit seinem Team setze er auf Digitalisierung. Kiloweise Papier spart die Gemeinde schon allein dadurch ein, dass sie die Sitzungsunterlagen seit Jahren nicht mehr ausdruckt, sondern den Räten mit Tablets digital zur Verfügung stellt. „Wir sind effizienter und transparenter“, sagt Kleemann über den regen E-Mail-Verkehr. Warum Briefverkehr trotzdem sein muss? „Eine digitale Unterschrift ist nicht rechtsgültig.“ Das findet Kleemann schade. „Die Italiener und andere in Europa sind da weiter“, sagt er, verweist aber auch darauf, dass er etwa Arbeitsverträge persönlich unterschreiben und per Post versenden lassen müsse.

Nur noch etwa zehn Prozent der Korrespondenz wickelt das Deutsche Literaturarchiv (DLA) in Marbach auf dem herkömmlichen Postweg ab, dessen Bedeutung stark abgenommen habe, teilt die Sprecherin Alexa Hennemann mit. Die Portokosten bewegten sich zwischen 56 000 und 79 000 Euro. Einladungen, Schreiben an Autoren und Freunde des Hauses würden per Post verschickt. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2017 zu Besuch kam, schnellten die Portokosten auf rund 72 000 Euro hoch. In dem Jahr habe auch das Projekt „Rilke und Russland“ eine Rolle gespielt.