Marbach Neues Bauprojekt steht in Startlöchern

Bei dem neuen Vorhaben in noch zentralerer Lage würde Rainer Krause nach diesem Modell acht bis zehn Einheiten für eine Kooperation mit der Kommune reservieren. Diese könnten in einem Geschossbau an der Schillerstraße untergebracht werden. Ein zweites Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss ist an der Güntterstraße angedacht. Ein dritter Bau soll dazwischen platziert werden. Insgesamt möchte Rainer Krause auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal und in den drei Häusern rund 40 Wohneinheiten unterbringen. Das Gewerbe könnte sich auf etwa 400 Quadratmetern ausbreiten. Denkbar wäre an dieser Stelle beispielsweise eine Art Arztzentrum, sagt der frühere Vorsitzende des Marbacher Stadtmarketingvereins.