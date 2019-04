Marbach Nahtloser Übergang an FSG-Spitze wohl nicht möglich

So oder so: Christof Martin geht davon aus, dass das Regierungspräsidium (RP) alles dafür tun werde, „die Zeit der Vakanz möglichst kurz zu halten“. Die von Martin angesprochene Phase, in der ganz oben in der Hierarchie des FSG ein Platz frei ist, wird die Schule allerdings nicht führungslos bewältigen müssen. An dem Gymnasium wird interimsweise die Stellvertretenden Schulleiterin Kathleen Kroll das Sagen haben – unterstützt von sieben Abteilungsleitern, teilt RP-Referentin Julia Roßkopf mit. „Die operativen Aufgaben des Schulleiters werden aufgeteilt. Dafür wird ein Plan erarbeitet“, kündigt sie an.