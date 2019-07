Marbach Musik zum Schnippen, Tänzeln – und für Gänsehaut

Und das Publikum hätte gewiss auch nichts dagegen gehabt, wenn der Chor und der Kammerchor, die anschließend unter der Regie von Wolfgang Jauch die Bühne für sich alleine hatten, noch weitere Stücke präsentiert hätten. Denn die Jugendlichen haben die Besucher mit ihren prächtig harmonierenden Stimmen und den frischen Interpretationen von Titeln wie „From now on“ in ihren Bann gezogen. Wer noch nie Gänsehaut hatte, bekam sie spätestens bei der A-cappella-Interpretation von „Just the way you are“ – oder wahlweise bei der Soloeinlage von Abigail Nova Campos bei „Joyful, joyful“. Den krönenden Abschluss des kurzweiligen Abends bildeten in traditioneller Weise die Young Stars und die Big Band des FSG, die mit Swing und Funk und unter der Leitung von Jörg Cronauer im Publikum die Finger zum Schnippen und die Füße zum Tänzeln brachten. Die Big Band traute sich sogar an den Klassiker „In the mood“ heran, der einst in der Fassung von Glenn Miller durch die Decke ging und dem die Jugendlichen mit einer zackig-knackigen Auslegung voll gerecht wurden.