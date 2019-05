Marbach Mit einer Anwendung zu vielen Möglichkeiten

Der Rielingshäuser weist darauf hin, dass immer mehr Menschen mit ihren Smartphons alles Erdenkliche anstellen. Insofern wäre eine spezielle Anwendung für die Schillerstadt ein in die Zukunft gerichtetes Angebot. Jens Knittel kann sich vorstellen, dass man über diesen Kanal zum Beispiel Schadensmeldungen an die Stadt schickt oder den Stand des Stromzählers durchgibt. Ähnlich könnte man es mit dem Wasserverbrauch handhaben. Ihm schwebt aber auch vor, über Termine in Einrichtungen wie einem Kindergarten zu informieren. Dann natürlich über einen geschützten Bereich, in den sich die User einloggen müssen. „Sogar Bürgerbefragungen wären denkbar“, sagt Jens Knittel. Die Freien Wähler haben in ihrem Antrag zudem weitere Ideen auf dem Schirm, die die App als Serviceleistung bieten könnten, wie Webcams, Fahrpläne im ÖPNV, einen Stadtplan mit Punkten, die für Touristen und Einheimische von Interesse sein dürften, und Stellenanzeigen von Verwaltung und regionalen Benutzern. „Die Organisation der Marbach-App würde sehr gut zur neuen ,Digitalstelle’ passen“, finden die Freien Wähler.