Marbach Mit der Sonde den Polypen auf der Spur

Marbach - Für die Helferin Renate Wolz ist vieles schon Routine. Der erste Patient liegt an diesem Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bereits behandelt in einer Ruhezone. „Er kam schon um 6.30 Uhr – wir müssen vor der Darmspiegelung viel überprüfen: die Räume, die Apparate und die Papiere“, erzählt die Assistentin im Marbacher Krankenhaus. Die Routineuntersuchung, die Männer vom 50. Lebensjahr an unbedingt einmal in einem Jahrzehnt machen lassen sollten, kann Leben retten. Kleine, gutartige Polypen im Dickdarm früh genug erkennen und gleich entfernen, bevor sie zu bösartigen Tumoren werden: Diese Chance will der Marbacher Facharzt Dr. Dirk Weimann an diesem Vormittag sechs Patienten eröffnen.