Polizei und Stadt ziehen bei dem Konzept an einem Strang. „Die Schule geht los: Jugendliche und Kinder sind wieder da – wir werden mit Informationen an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost im Pressegespräch, das nach dem zweiten Treffen der neu gebildeten großen Präventionsgruppe mit Schulleitern und Jugendsozialarbeitern am Mittwoch im Rathaus stattfand. Den Schwerpunkt der neuen Offensive bilden die Schulen: „Dort werden überall Plakate aufgehängt und zudem Flyer verteilt“, so Trost. Auch in Steinheim, Murr und Benningen wird verstärkt aufgeklärt. Dort wirke der Personenkreis im Umfeld der Streetfighter 672 ebenfalls, hat die Polizei festgestellt. Die Ziffernfolge beziehe sich auf die Postleitzahl der Schillerstadt 71672.