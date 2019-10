Marbach Mit 76 ist Schluss mit dem Wochenmarkt

Die Treue ihrer Kunden und die Tatsache, dass Radke obendrein gerne auch als Seelentrösterin und Ratgeberin auftritt, sicherte ihr die Zukunft. „Einige kamen nur, um mit mir zu schwätzen“, weiß die Frau, die auch manche Anekdote parat hat. „Dass ich eines Tages Rosen verkaufen würde, hätte ich jedoch nicht für möglich gehalten“, sagt sie rückblickend und denkt an jene Zeit, wo sie als vierfache Mutter zwar Geld verdienen wollte, aber einen Job, der ihr flexible Arbeitszeiten gewährt hätte, nicht ohne Weiteres fand. Das Angebot eines Bekannten der Familie änderte schließlich alles: Der Landwirt bot ihr zur Pacht ein Stück seines Ackers an, auf dem in Fellbach jene Rosen wuchsen, die schließlich in Marbach verkauft wurden. Morgens früh um 5 Uhr ging es mit Dackel Schnuffi auf den Acker zum Rosenschneiden. Entdornt und in Bünde gebracht, landeten diese im Wassereimer, um vor- und nachmittags die Blumenliebhaber zu erfreuen. Anfangs war Radke jeden Wochentag zu sehen, später nur noch mittwochs und samstags. Die Discounter boten Preise, die für die Qualität ihrer Ware nicht zu halten waren. „Doch auch der Mittwoch rechnete sich nicht“, entschied die Verkäuferin und fixierte sich fortan auf den Samstagsverkauf. Den Acker aber gab sie nach zehn Jahren auf. Vier Lieferanten begleiteten sie stattdessen durch ihr Blumenleben. „Nur einer ist mir noch geblieben“, sagt sie nachdenklich, weil auch die Handelspartner um sie herum älter werden. „Jetzt, mit 76 Jahren, ist Schluss“, sagt sie entschieden, denn „ein zweiter Breitenbücher will ich nicht werden“.