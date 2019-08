Marbach Mediziner will Stadträte wachrütteln

Davon ist man in Marbach noch ein gutes Stück entfernt. Und doch regt sich auch in der Schillerstadt Widerstand. Dr. Christoph Stolzenburg, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Marbach, hat seine Bedenken in einem Brief an die Stadträte und an Bürgermeister Jan Trost formuliert. Den Verwaltungschef hatte der Mediziner am Rande des Jubiläumskonzertes des Elternforums in der Stadthalle auf das Thema angesprochen, mit dem er sich selbst seit etwa drei Jahren sehr intensiv auseinandersetzt. Als Mediziner, als Papa und Opa und als Mitglied eines Arbeitskreises, der sich regelmäßig im Landtag trifft und in dem Spezialisten aus ganz Deutschland Fragen nach den Auswirkungen elektromagnetischer Wellen zu beantworten versuchen.