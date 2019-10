Marbach/Ludwigsburg Standort braucht einen Schub

Marbach - Auf den letzten Metern seiner Amtszeit ereilt Landrat Rainer Haas das klassische Schicksal einer „Lame duck“ – so werden im englischsprachigen Raum Politiker genannt, die am Ende ihrer letzten Wahlperiode an Kraft verlieren und deshalb wie eine „lahme Ente“ erscheinen. Das Nein aus Marbach zum Haas’schen Vorhaben, eine private psychosomatische Klinik nebst Pflegehotel schnell bauen zu lassen, spiegelt den Vertrauensverlust wider, den der scheidende Kreischef im Ringen um den Klinikstandort Marbach in den vergangenen Jahren in der Schillerstadt erlitten hat.