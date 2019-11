Marbach/Ludwigsburg RKH-Direktor hält Einigung für möglich

Für die möglichen Patienten, also die Bevölkerung in Marbach und Umgebung, ändere sich in der Versorgung nicht viel, auch wenn es im Marbacher Krankenhaus die Innere Abteilung und die Geriatrie nicht mehr geben werde, stellt der RKH-Chef Matthias Ziegler klar. Das liege daran, dass die zentrale Verteilung der Patienten schon seit Jahren vom Ludwigsburger Klinikum aus geschehe. Wenn derzeit ein Marbacher mit einer Lungenentzündung stationär im Krankenhaus in der Schillerstadt aufgenommen werde, sei das auf die Verteilung aus der Ludwigsburger Zentrale zurückzuführen. Künftig würden solche Notfälle im Ludwigsburger Großklinikum noch stärker zentralisiert. Dort werde rund um die Uhr gearbeitet, und Verdachte auf Schlaganfälle und Herzinfarkte werden laut Ziegler mit modernen Geräten und Fachärzten behandelt. „Das funktioniert seit vielen Jahren gut.“