Marbach/Ludwigsburg - Ein Zeichen gegen den Machtmissbrauch in der katholischen Kirche soll die „Marbacher Erklärung“ setzen. Priester aus dem Dekanat Ludwigsburg treffen sich am kommenden Freitag um 17 Uhr in der Kirche Zur heiligen Familie in Marbach, um den Aufruf zu unterschreiben. Darin verpflichten sich die katholischen Pfarrer, sich so zu verhalten, dass ein Machtmissbrauch im Umgang mit anderen Menschen in der Kirchengemeinde nicht von ihnen ausgeht.