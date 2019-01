Marbach/Ludwigsburg Der Polizei die Vorfahrt genommen

Bei seiner Begegnung mit der Polizei hatte der Mann gleich erzählt, dass er Freigänger war. Seine Autoschlüssel hatte er der Polizei nicht gegeben, sondern hatte einen Bauarbeiter organisiert, der ihm den Wagen nach Hause fuhr. Tags drauf hatte er eine E-Mail ins Gefängnis geschrieben, er hätte „vollen Bockmist gebaut“ und hoffe „inständig“, dass er nicht gleich dafür bestraft wird. Normalerweise wäre seine Sicherungsverwahrung drei Monate nach dem Vorfall in Neckarweihingen zur Bewährung ausgesetzt worden. Doch nun wurden seine Vollzugslockerungen nach Informationen seiner Verteidigerin wieder „von 100 auf 0“ heruntergesetzt, und er ist wieder in der Sicherungsverwahrung. Der gebürtige Offenburger, der nicht nur mit Handschließen, sondern auch mit Fußfessel in den Gerichtssaal geführt wurde, wird regelmäßig begutachtet. Der nächste Überprüfungstermin ist im April. Erst dann, so die Verteidigerin, könne wieder eine Haftlockerung beim Ministerium beantragt werden. Der Angeklagte war bereits im Alter von 14 Jahren zum ersten Mal verurteilt worden und hatte als Jugendlicher viele Jahre im Gefängnis verbracht. Seine schwersten Verbrechen waren Vergewaltigungen, für die er einmal zu sechs Jahren und einmal zu zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde. Von 2015 an war er zunächst in den halboffenen Vollzug gekommen und hatte in der Landwirtschaft in Emmendingen gearbeitet. Eine Langzeitbeurlaubung hatte ihn Ende März letzten Jahres nach Ludwigsburg ins betreute Wohnen geführt.