Marbach Lachen ist im Museum ausdrücklich erlaubt

Und doch, das wird mit der neuen Wechselausstellung deutlich, waren und sind Schriftsteller eben auch ganz normale Menschen und einem Scherz oder einem munteren Lachen nicht abgeneigt. „Lachen, Kabarett“ ist der Titel der Ausstellung, die, so die Kuratorin Heike Gfrereis bei der Vernissage am Sonntagnachmittag, ganz bewusst als „Improvisationsausstellung“ konzipiert worden ist. „Die Ausstellung ist erst in den letzten sechs Wochen entstanden; wir konnten gar nicht planen, wir mussten improvisieren.“ Und sie betonte: „Wir wollten eine Ausstellung, die mit der Eröffnung nicht fertig ist.“ Die Besucher seien herzlich dazu eingeladen, mit den Objekten zu spielen.